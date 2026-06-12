«Женское движение» приняло участие в торжественном поднятии флага в День России

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Участницы партийного проекта "Женское движение Единой России" вместе с однопартийцами приняли участие в мероприятие, посвященном празднованию Дня России. В честь этого события под гимн Российской Федерации состоялось торжественное поднятие государственного флага, и возложение цветов к Вечному огню.

"Мы такие разные, но нас объединяет одно – мы живем в России. Когда у каждого из нас есть связь с прошлым, с семьей, с культурой, тогда и рождается настоящая любовь к Родине. Это не просто громкие слова, а глубокое чувство, которое делает нас сильными и непобедимыми.

Традиционно с активистами партии организовали акцию по раздаче ленточек с триколором. Акция создала атмосферу праздника и единства", - сказала руководитель проекта "Гуманитарная миссия" "Женского движения Единой России" Светлана Зарьянцева