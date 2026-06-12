В микрорайоне Пролетарский прошел праздник ко Дню России с мороженым и шарами

Фото: ООО "Волга-Медиа"

В преддверии Дня России активистки микрорайона, участницы проекта "Женское движение Единой России" Людмила Измайлова и Анна Агапова организовали яркий праздник для жителей микрорайона Пролетарский.

"На территории парка "Прессовый" была развернута тематическая фотозона, звучала музыка, а для детей организовали угощение: мороженое, чупа-чупсы и воздушные шары. Приятным сюрпризом стало то, что мороженым смогли насладиться и взрослые.

Почетным гостем мероприятия стал глава администрации Заводского района Вячеслав Доронин. Он поздравил юных и взрослых жителей с государственным праздником, после чего вместе с активистами и ребятами торжественно развернули флаг России", - сказала Людмила Измайлова.

"Такие дворовые мероприятия проводятся для укрепления добрососедских отношений, создания праздничной атмосферы и прямого общения с жителями района.

Выражаем огромную благодарность администрации Заводского района и "Женскому движению Единой России" Саратовской области за помощь, поддержку и сладкие угощения для детей. Для ребят очень ценно и важно знать о таких праздниках и чувствовать искреннее внимание. Спасибо вам большое!", - отметила Анна Агапова.