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НовостиОбщество12 июня 2026 14:34

Участницы «Женского движения» изготавливают удобные масксети

Источник:kp.ru
Фото: ООО "Волга-Медиа"

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Участницы партийного проекта "Женское движение Единой России", активисты первичных отделений "Пролетарское" и "Линейное" продолжают оказывать поддержку участникам специальной военной операции.

"Маскировочные сети сегодня – самый ходовой материал, на них у военных очень большой спрос. Наши девушки стараются сделать изделия предельно удобными в использовании. Главная задача - максимально эффективно замаскировать технику и бойцов. Ведь от этого зависят жизни ребят.

Помощь землякам, находящимся в зоне СВО, остаётся одним из приоритетных направлений работы партии и проекта "Женское движение Единой России". Мы и дальше будем продолжать системно оказывать гуманитарную поддержку военнослужащим", - отметила руководитель проекта "Гуманитарная миссия" "Женского движения Единой России" Светлана Зарьянцева.