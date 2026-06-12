Женский клуб «Женское сЕРдце» собрал предложения в Народную программу

Фото: ООО "Волга-Медиа"

В рамках работы женского клуба «Женское сЕРдце» активистка партийного проекта «Женское движение Единой России» Татьяна Лукашева организовала сбор предложений в Народную программу. Инициатива объединила неравнодушных женщин. В теплой, доверительной атмосфере участницы обсудили, что сегодня волнует каждую семью, какие изменения нужны в первую очередь. Главное, что отличало эту встречу, — искреннее желание помочь людям, опора на реальный жизненный опыт.

Каждая история, каждая просьба легли в основу конкретных инициатив. Все предложения собраны, проанализированы и будут переданы для включения в Народную программу. «Голос женщин — деловой, ответственный, от сердца — услышан на самом высоком уровне», — отметила Татьяна Лукашева.

«Когда женщины объединяются ради общих целей, рождаются сильные и справедливые решения. Наш клуб — не просто площадка для разговоров, это кузница реальных дел», — подчеркнула активистка.