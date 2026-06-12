В селе Липовка дети сделали броши-сердечки с триколором ко Дню России

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По инициативе активистки партийного проекта "Женское движение Единой России" Татьяны Лукашевой, в преддверии Дня России в библиотеке села Липовка прошёл трогательный и яркий мастер-класс для детей.

"Организовала для детей творческое занятие по изготовлению броши в виде сердечка с российским триколором. "Почему именно сердце и флаг?" — спросите вы. Через этот простой символ мы объяснили ребятам: любить свою страну — это естественно, как любить дом и семью. А цвета флага — мир, верность и смелость — как раз то, что живёт в каждом из нас.

Под руководством наставницы дети аккуратно собирали из страз белого, синего и красного цвета значки. У каждого получилось своё неповторимое сердечко — аккуратное и очень тёплое. Такой мастер-класс — не просто про рукоделие. Это про уважение к празднику 12 июня, про память о родной стране и про умение говорить о важном простыми, добрыми вещами", - рассказала Татьяна Лукашева.