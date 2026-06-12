В Даниловском ДК открылась выставка вязаных ковриков ко Году единства народов России

Фото: ООО "Волга-Медия"

В Даниловском сельском Доме культуры, в рамках работы Женского клуба "Женского движения Единой России" проходит выставка вязаных ковриков, приуроченная к Году единства народов России.

Основная цель проекта заключается в демонстрации богатого культурного наследия многонациональной России. На выставке представлены коврики, созданные из:

* Обычных ниток разного качества и оттенков.

* Лоскутов старой одежды.

Эти элементы становятся основой для создания ярких и оригинальных композиций.

Традиция создания ковриков уходит корнями глубоко в прошлое. Наши предки находили способы эффективно использовать имеющиеся ресурсы, создавая красивые и функциональные предметы быта. Даже старые футболки и рубашки могли стать материалом для нового шедевра.

Выставка стала ярким примером сотрудничества представителей разных народов, проживающих на территории России. Практически каждая семья имеет подобный предмет интерьера, свидетельствующий о преемственности поколений и сохранении национальных традиций", - рассказала участница партийного проекта "Женское движение Единой России" в Аткарском районе Ольга Симогостицкая.