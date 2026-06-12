Дети волонтеров «Женского движения» фасуют чай для бойцов СВО

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Волонтерская активность охватила и детские сердца. В стенах Даниловского сельского Дома культуры развернулась масштабная помощь фронту, и инициаторами стали дети волонтеров "Женского движения Единой России".

"Среди участников много школьников, но есть и совсем малыши-дошкольники, которые с удовольствием принимают участие в общем деле. Все они используют каникулы не для отдыха, а для добрых дел.

"Сегодня особенно выделились трое детей из общего числа волонтеров. Это Виктор, Михаил и Есения. Их вклад оказался особенно заметным. Ребята занимаются важной работой – фасуют чай. Этот простой, казалось бы, процесс имеет огромное значение для тех, кто находится на линии огня. Горячий чай согревает душу и тело солдата, помогая ему сохранять силы и боевой дух.

Эти маленькие герои настолько преданы своему делу, что появляются в Доме культуры задолго до его официального открытия. Такая самоотдача и ответственность вызывают искреннее восхищение. Ведь каждый пакетик чая, упакованный детскими руками, несет в себе частичку тепла и заботы", - рассказала участница партийного проекта "Женское движение Единой России" в Аткарском районе Ольга Симогостицкая.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".