Женщины села Петрово собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

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Участницы партийного проекта "Женское движение Единой России" из села Петрово Аткарского района объединили сельчан для поддержки бойцов специальной военной операции.

"В рамках проекта "Женское движение Единой России", под руководством члена партии "Единая Россия" Елены Антоновой прошел сбор гуманитарной помощи для наших защитников, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Этот пример истинного патриотизма и сплоченности показывает, как важна поддержка тыла для тех, кто находится на передовой.

Женщины села проявили невероятную заботу и мастерство, изготовив необходимые вещи для бойцов: маскировочные нашлемники и сети — для защиты и маскировки на поле боя.

Сухой душ— для поддержания гигиены в полевых условиях. Домашние сухарики и заготовки — чтобы у ребят был вкус дома, даже вдали от него.

Кроме того, для нужд госпиталя были переданы простыни, что станет важным вкладом в комфорт и уход за ранеными.

Это не просто помощь, это — символ единства и заботы, который согревает сердца и укрепляет боевой дух. Инициатива женщин села Петрово — яркий пример того, как неравнодушие и деятельная любовь к Родине проявляются в реальных делах", - рассказала местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Аткарском районе Валентина Шпакова.

Приоритет работы партии "Единая Россия" поддержка участников СВО и их семей, а также реализация народной программы.