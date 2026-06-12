Из ЗАТО Светлый отправили гуманитарный груз бойцам на СВО

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Администрация городского округа ЗАТО Светлый при поддержке партийного проекта "Женское движение Единой России", Саратовского реготделения Союза женщин России и командования дивизии отправили посылки и дополнительное имущество землякам, исполняющим свой воинский долг на СВО.

"Нашим защитникам в этот раз мы отправили: строительные материалы и инструменты, сухие супы, утеплитель для блиндажей, канистры под воду, средства личной гигиены, влажные салфетки, сухие армейские души, блиндажные свечи, домашнюю консервацию, мёд, сублимированные супы и каши, нательное белье, носки, маскировочные сети, маскировочные костюмы "леший" и многое другое. Все это с любовью собрали и сами сделали для воинов жители Саратовской области.

Ну и конечно, передади самое ценное - это письма и открытки от наших детей.

Благодарим всех, кто принял участие в сборе: прихожан храма п.Светлый, волонтерскую группу "Вместе до Победы" г. Саратова, активистов проекта "Женское движение Единой России" Заводского района г.Саратова и ЗАТО Светлый, активистов местного отделения Боевого Братства и Совета ветеранов Татищевского ОВД, женсоветы Аркадакского, Аткарского, Дергачевского, Питерского, Балаковского муниципальных районов, Ленинского района г.Саратова и ЗАТО Светлый, активистов Движения Первых, Юнармейцев, всех жителей п.Светлый", - поделилась местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в ЗАТО Светлый Елена Власова.

Приоритет работы партии "Единая Россия" поддержка участников СВО и их семей, а также реализация народной программы.