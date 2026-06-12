«Зарядка с Чемпионом» прошла в Октябрьском районе при поддержке «Женского движения»

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При поддержке местного координатора партийного проекта "Женское движение Единой России" в Октябрьском районе Яны Кондрашовой, в рамках цикла мероприятий, посвященных Дню России, в Центре дополнительного образования детей и подростковом клубе "Атлет" для ребят прошла "Зарядка с Чемпионом". В мероприятии приняли участие ребята, посещающие летние досуговые площадки!

Зарядку провели Чемпион Мира по пауэрлифтингу и жиме штанги лежа, элита России по жиму штанги лежа Вячеслав Рахманов и финалист Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Сердце отдаю детям", баскетболист Алексей Фролов!

"Наши дети – это не просто наше продолжение, они – это наше будущее. В каждом ребенке, в каждом юном сердце заложен огромный потенциал, который, если мы его раскроем, сделает нашу Россию по-настоящему сильной и великой. Ведь сильное поколение – это основа сильной страны!", - поделилась Яна Кондрашова.