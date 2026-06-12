В поселке Рейник строят инфраструктуру для многодетных семей

Фото: Комитет по ЖКХ г. Саратов

В поселке Рейник продолжается строительство инженерной инфраструктуры для земельных участков, выделенных многодетным семьям. Работы идут по поручению главы города Игоря Молчанова. На сегодня выполнены подготовительные работы под водоразборную скважину. Также завершена разработка грунта. Сейчас подрядчик ведёт устройство песчаного основания, на которое будет установлен каркас для монтажа железобетонной плиты под ёмкость для стоков и станции водоподготовки.

Строительный контроль не имеет замечаний к качеству и темпам работ. Глава города провёл рабочую планерку на объекте с участием подрядчиков и представителей контроля. Проект имеет особое значение для многодетных семей, которые уже получили землю и ждут условий для строительства. Задача властей — обеспечить будущих жителей современной инфраструктурой.

Работа по созданию коммуникаций в Рейнике продолжается. Администрация города держит реализацию проекта на постоянном контроле. После завершения работ многодетные семьи смогут приступить к строительству домов на подготовленных участках. Это важный шаг в решении жилищного вопроса и улучшении демографической ситуации в регионе.