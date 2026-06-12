В Саратове реконструировали водопровод на Благодарова

Фото: канал Романа Бусаргина

Завершена реконструкция ещё одного участка водопроводной сети в Саратове в рамках масштабной программы модернизации коммуникаций. Об этом сообщил Роман Бусаргин в своем канале в МАХ. Подрядчики закончили ремонт магистрали от улицы Буровой до дома №7 по Благодарова. Коммуникации проложили ещё в начале 90-х — из-за износа за 6 лет здесь произошло 42 аварии.

Новую ветку уже ввели в эксплуатацию. Качество водоснабжения улучшилось для более чем 12,5 тысячи человек. Сейчас ведётся благоустройство территории. Всего в этом году реконструируют 27 аварийных участков.

Работы идут на проспекте 50 лет Октября (36 аварий за 6 лет) и на Перспективной (меняют стальной участок сети 50-летней давности). На программу направлен 1 млрд рублей. Создана спецкомиссия для контроля качества и сроков.