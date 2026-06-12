Бусаргин обсудил с главой Ивантеевки ремонт мостов и школ

Губернатор Роман Бусаргин провёл рабочую встречу с главой Ивантеевского района Василием Басовым. Обсуждали развитие района и реализацию нацпроектов. Благодаря решениям президента Владимира Путина ремонтируются два пешеходных моста в Ивантеевке через реку Чернава, которые соединяют две части райцентра.

В рамках федеральных проектов завершается капремонт Дома культуры и Детской школы искусств. В селе Канаевка построят новый ФАП по нацпроекту, закупят дополнительное медоборудование. На ремонт школ, детсадов и оснащение музеев из областного бюджета направлено более 13 млн рублей.

Посевная площадь района превышает 125 тысяч гектаров, из которых 25,5 тысячи — озимые. Губернатор отметил: «Растениеводство — ключевая сфера экономики района. Нужно оперативно реагировать на вопросы аграриев. Если потребуется, подключится минсельхоз». Встреча показала: район развивается по всем направлениям.