В Саратове заключили под стражу пособницу мошенников, похитившую 4,5 млн рублей

В Саратове заключена под стражу 41-летняя жительница Самарской области, подозреваемая в пособничестве телефонным мошенникам. По версии следствия, 6 марта 55-летней жительнице Гагаринского района позвонил неизвестный и заявил, что необходимо «задекларировать» имеющиеся денежные средства. Мотив — вероятность попадания фальшивых купюр, которые нужно проверить на подлинность. Горожанка сняла со вклада деньги и у своего дома в посёлке Дубки передала их лже-сотруднице инкассации. Сумма ущерба составила 4,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Саратову установили личность злоумышленницы и задержали её в Самарской области.

Ранее не судимая женщина пояснила, что нашла «лёгкую и быструю» подработку в одном из мессенджеров. По условиям «работодателя» она должна была выезжать на адрес и забирать у клиентов документы (фактически — деньги). За выполнение своих обязанностей подозреваемая получила 15 тысяч рублей. Фигурантка задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.