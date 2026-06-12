В Саратове подросток угнал питбайк за 200 тысяч рублей

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту кражи питбайка стоимостью около 200 тысяч рублей. 6 июня в полицию обратилась 41-летняя жительница Заводского района. Неизвестный ночью похитил её двухколёсный транспорт, припаркованный у дома на улице Огородной. Противоправные действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Сотрудники отдела полиции №2 установили личность подозреваемого. Им оказался 15-летний житель Октябрьского района. Подросток пояснил, что возвращался домой, увидел питбайк и решил забрать его для личного пользования. Поскольку завести мотоцикл не смог, то откатил его к электрику, которому сказал, что якобы потерял ключи зажигания.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.