Игорь Молчанов принял участие в торжестве ко Дню России на Соколовой горе.

Фото: канал Игоря Молчанова

Игорь Молчанов принял участие в торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню России, в Парке Победы на Соколовой горе. Вместе с жителями города, представителями общественности и губернатором Романом Бусаргиным подняли государственный флаг, возложили цветы к Вечному огню и мемориалу «Землякам, погибшим в локальных войнах».

Губернатор Роман Бусаргин, обращаясь к участникам, подчеркнул: День России – праздник всех, кто трудится на благо страны и созидает её будущее. Саратовцы во все времена прославляли страну трудом и ратными подвигами. Сегодня наши земляки защищают общий дом в зоне специальной военной операции.

Молчанов и Бусаргин выразили гордость земляками и пожелали им скорейшего возвращения домой с победой.