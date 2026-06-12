«Преемственность поколений»: как в союзе писателей растят новое поколение авторов

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О писательском сообществе, преемственности поколений, патриотизме, нейросетях и любви к чтению — в программе «Гость в студии»

В эфире Сергей Антипов, председатель Правления Московской областной организации Союза писателей России, руководитель секции Литературы и Просвещения РАЕН, и Светлана Белова, руководитель молодёжного общественно-литературного движения «Алые Паруса», секретарь правления Московской областной организации, заместитель руководителя Совета молодых литераторов Московской области.

Поговорим о том, чем сегодня живет литературное сообщество. Почему литература остаётся важной частью просвещения? Обсудим, как меняется число читающих людей, что ответить подростку, который считает книги скучными, и с чего начать тем, кто хочет писать.

Запись программы доступна на странице ВК.