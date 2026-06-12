Саратовская ярмарка «Огни над Волгой» собрала гостей в День России

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В Саратове проходит второй день книжной ярмарки нового формата «Огни над Волгой». Мероприятие собрало авторов, издателей и читателей. Корреспондент «Комсомольской правды» пообщался с писателями и гостями. Ярмарка стала местом встречи творческих людей и ценителей литературы.

Самарский сказочник Денис Слипстер рассказал, что его книги издает саратовское издательство «Орион». «Мне нравится ваш город, благодарный зритель и читатель. Пишу в основном для себя, но хочется, чтобы дети совершили меньше ошибок. Самое главное — оставаться человеком в любой ситуации», — поделился писатель.

Анна Белоглазова, представитель команды «Патриот Добра», рассказала об инклюзивном волонтерстве. Ее сын Павел руководит командой, которая плетет маскировочные сети, делает сухой армейский душ и украшает пряники для участников СВО. «Библиотека №9 пригласила нас поучаствовать в выставке. Ярмарка замечательная, здесь много заинтересованных участников», — отметила она.

Писатель Илья Кочергин признался, что работа писателя одинока, поэтому ярмарка для него — возможность пообщаться с коллегами и увидеть глаза читателей. «Пусть в жизни будет как можно больше творчества, интереса, любви и успеха», — пожелал он. Поэт Леонид Нигматов назвал ярмарку важным стартом для Поволжья. «У Саратова серьезные литературные традиции. Люди читают, интересуются литературой, им небезразлично», — подчеркнул он.

Организаторы отмечают высокий интерес горожан к мероприятию. Ярмарка проходит в День России, и, несмотря на жаркую погоду, люди нашли возможность посетить встречи с писателями и поэтами.