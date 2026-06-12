Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июня 2026 9:32

В Энгельсе здание с кирпичной звездой получило охранный статус

Памятник эклектики: дом в центре Энгельса стал объектом культурного наследия
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

Одноэтажное кирпичное здание конца XIX века на улице Пушкина, 27 в Энгельсе получило статус объекта культурного наследия регионального значения. Приказ подписан комитетом культурного наследия Саратовской области. Ранее дом был выявленным объектом, теперь он включён в Единый государственный реестр.

Особый интерес представляет кирпичный декор: аттик с полукруглыми закомарами, восьмиконечная звезда из тёсаного кирпича в центре, сандрики, фриз, полуколонны. Сохранилась деревянная остеклённая веранда и историческая ограда с металлическими кольцами для коновязи. Специалисты относят постройку к стилю эклектики.

Теперь собственник обязан сохранить все указанные аутентичные детали. Ранее здание являлось жилым домом в центре Покровской слободы.