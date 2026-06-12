В Энгельсе здание с кирпичной звездой получило охранный статус

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Одноэтажное кирпичное здание конца XIX века на улице Пушкина, 27 в Энгельсе получило статус объекта культурного наследия регионального значения. Приказ подписан комитетом культурного наследия Саратовской области. Ранее дом был выявленным объектом, теперь он включён в Единый государственный реестр.

Особый интерес представляет кирпичный декор: аттик с полукруглыми закомарами, восьмиконечная звезда из тёсаного кирпича в центре, сандрики, фриз, полуколонны. Сохранилась деревянная остеклённая веранда и историческая ограда с металлическими кольцами для коновязи. Специалисты относят постройку к стилю эклектики.

Теперь собственник обязан сохранить все указанные аутентичные детали. Ранее здание являлось жилым домом в центре Покровской слободы.