Производители машиностроительной продукции могут получить гранты до 50 млн

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Фонд содействия инновациям до 29 июня принимает заявки на конкурс «Коммерциализация Станкостроение». Победители получат грант в размере до 50 миллионов рублей. Конкурс ориентирован на поддержку предприятий, имеющих опыт производства, вывода на рынок и продаж машиностроительной продукции. Софинансирование со стороны бизнеса должно составлять не менее 40 процентов. Срок реализации проектов — 12 или 18 месяцев. Подать заявку можно онлайн по ссылке: https://online.fasie.ru. Подробная информация размещена на сайте https://fsimp.ru.

Также по вопросам участия можно обратиться в региональное представительство Фонда содействия инновациям в Саратовской области по телефону (8452) 75-64-03 или лично по адресу: Саратов, улица Краевая, 85. Специалисты проконсультируют потенциальных участников об условиях конкурса и помогут подготовить необходимые документы. Поддержка предпринимательских инициатив соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Президентом страны.

Это отличная возможность для машиностроителей получить значительное финансирование на коммерциализацию своей продукции. Не упустите шанс масштабировать производство и вывести инновационные решения на рынок. Успейте подать заявку до 29 июня.