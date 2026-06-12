Хвалынский музей выиграл президентский грант на каталог икон

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Проект «Небесный Хвалынск» получил президентский грант. Всего от Саратовской области поддержку получили четыре культурные инициативы. Идею директора Хвалынского краеведческого музея Дарьи Дмитриенко отметили на федеральном уровне. В рамках проекта планируют издать каталог церковного искусства и организовать выставку богородичных икон.

Музей хранит уникальную коллекцию образов из храмов и скитов Черемшанского края, вдохновлявших художника Кузьму Петрова-Водкина. Сейчас реставрируют шесть икон темперной живописи. Уже создана экспозиция «Небесный Хвалынск». «Издание каталога привлечёт исследователей к богатой коллекции», — считает Дмитриенко.

Министр культуры Наталия Щелканова пообещала авторам всестороннюю помощь. Проекты помогут сохранить наследие, развить туризм и сделать культуру доступнее для разных возрастных групп. Грант — признание на самом высоком уровне.