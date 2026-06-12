В Энгельсском политехническом колледже студенты открыли Аллею героев

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В преддверии Дня России студенты Энгельсского политехнического колледжа высадили аллею вечнозелёных елей в память о выпускниках, погибших в ходе специальной военной операции. Аллея расположилась на территории учебного заведения. Торжественная линейка началась с поднятия флага под гимн Российской Федерации. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Студенческий клуб подготовил патриотические композиции, посвящённые героям Отечества.

Право высадить деревья получили лучшие студенты колледжа, представляющие каждый из четырёх курсов. Это символический жест уважения и благодарности тем, кто отдал жизнь за защиту Родины. Аллея, начало которой было положено в прошлом году, продолжает расти и пополняться новыми деревьями.

На регулярной основе в колледже собирают гуманитарную помощь для бойцов с предметами первой необходимости. Студенты варят печи-буржуйки, шьют нательное бельё и балаклавы, изготавливают блиндажные свечи.