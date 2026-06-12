В Саратове запишут подкасты с участниками специальной военной операции

В Саратове запускают новый проект: подкасты с участниками специальной военной операции. Старт проекта на выездном заседании комитета облдумы по делам ветеранов анонсировала директор Музея СВО Наталья Речман. Саратовский Музей СВО стал первым в стране. Сегодня в области насчитывается свыше 700 музейных уголков, комнат, экспозиций и выставок, посвящённых подвигам земляков.

Заместитель председателя Думы Роман Грибов подчеркнул роль музеев для связи поколений: «Важно то, как люди относятся к музею, потому что это память, это возможность прийти, вспомнить и поклониться, а для детей – ещё и узнать о подвигах земляков. Без истории не может быть будущего». Музейное дело в регионе активно развивается, появляются новые форматы сохранения исторической памяти.

Подкасты станут ещё одним способом рассказать о героях современности, их судьбах и подвигах.