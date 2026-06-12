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НовостиОбщество12 июня 2026 8:50

В Парке покорителей космоса выступит эстрадный оркестр «Универсал-Бэнд»

В Парке Гагарина отметят День России концертом оркестра
Источник:kp.ru

12 июня в 12:00 в Парке покорителей космоса состоится концертная программа эстрадного оркестра «Универсал-Бэнд» Центра народного творчества «Дружба». Мероприятие приурочено к Дню России и 65-й годовщине первого полёта человека в космос. В программе: патриотические мелодии, композиции о космосе, легендарные песни советской и российской эстрады, вокальные номера.

Концерт пройдёт под открытым небом на месте приземления Юрия Гагарина. Оркестр исполнит виртуозные инструментальные произведения в атмосфере праздника, объединяющего поколения.

Это дань уважения прошлому, восхищение настоящим и взгляд в будущее, где Россия остаётся великой державой, а мечты о звёздах вдохновляют новые поколения.