Участники летней площадки исследовали Волгу

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Педагоги областного центра экологии, краеведения и туризма провели для участников летней площадки школы № 77 города Саратова познавательно-игровую программу «Тайны волжских берегов». Ребята перемещались от станции к станции, выполняя задания о природе родного края.

На тематической площадке «Голубая волна» участники играли в подвижные игры. На станции «Рыбы волжских водоёмов» познакомились с разнообразием видов рыб, их особенностями и средой обитания. Локация «Кто-кто в нашей речке живёт?» раскрыла секреты обитателей воды и берегов: от мелких рачков до крупных животных. Ребята участвовали в конкурсе на знание повадок речных обитателей и викторине «Кто где живёт?».

В точке «Путешествие по карте реки» школьники работали с картой, отмечали города и природные заповедники, искали «сокровища» по координатам. Секция «Крылатые жители водоёмов» научила различать пернатых обитателей реки по внешнему виду и голосам. На площадке «Зелёные хранители волжских берегов» участники узнали о растениях, которые укрепляют почву и очищают воду, сыграли в игру «Угадай растение по описанию» и посоревновались в знании лекарственных свойств растений.

Особое место среди всех локаций заняла секция «Люби и охраняй». Именно здесь, в учреждении дополнительного образования, ребята узнали о растениях и животных, занесённых в Красную книгу, и о том, какие шаги каждый может предпринять для их сохранения.