Пляжи Саратова полностью готовы к купальному сезону

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Об этом сообщил корреспонденту "Комсомольской правды" председатель комитета по дорожному хозяйству и благоустройству Андрей Бондарев.

«Все пляжи прошли комплексную подготовку и полностью готовы к приёму гостей. В первую очередь мы уделяем внимание безопасности: укомплектован штат профессиональных спасателей и медиков, которые будут дежурить весь сезон. Ежедневно проводятся работы по уборке территории», — рассказал Бондарев.

Он также отметил, что проведены лабораторные исследования проб воды и песка — результаты соответствуют нормативам и подтверждены Роспотребнадзором. Пляжи оснащены всем необходимым оборудованием. «Мы сделали всё возможное, чтобы ваш отдых был не только приятным, но и безопасным», — подчеркнул чиновник.