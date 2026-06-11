В Саратове прошла донорская акция в преддверии Дня России

Фото: ПИУ РАНХиГС

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11 июня в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоялась донорская акция, приуроченная ко Дню России и Всемирному дню донора крови. Мероприятие объединило студентов, сотрудников Института и всех неравнодушных, готовых внести свой вклад в спасение жизней.

Фото: ПИУ РАНХиГС

В акции также приняли участие студенты Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина, Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского, Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова, курсанты Саратовского высшего артиллерийского командного училища, учащиеся Колледжа радиоэлектроники имени П.Н. Яблочкова и сотрудники Молодёжного центра «Молодёжь плюс».

Мероприятие прошло на территории Центрального кампуса Института. Всего в акции приняло участие более 100 человек.

Акция в преддверии главного государственного праздника стала символом единства и добрых дел.

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