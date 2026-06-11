В Саратовской области родились Луна и Жасмин

На прошлой неделе в Саратовской области зарегистрировали пятого по счету Добрыню и пятого Демьяна. С начала года имя Богдан получил 21 малыш, а имя Вера — 17 малышек. Эти имена в текущем году родители выбирают чаще, чем в предыдущем. В Ленинском ЗАГСе первый документ получил новорожденный по имени Мстислав. В Гагаринском родители назвали дочь Таисией. В копилку редких имен также попали Платон, Савелий, Роберт, Аксенья, Вера, Марья и Жасмин.

Лидером по числу новорожденных стал Ленинский отдел — 44 малыша (25 мальчиков). В Энгельсе зарегистрировали 40 детей, девочек оказалось больше — 23 против 17. Среди них — малышка по имени Луна. В Кировском также перевес в сторону девочек — 9 против 6. В Заводском — 13 мальчиков и 12 девочек, а в Балаковском — 12 мальчиков и 11 девочек.

Статистику редких имен опубликовало управление по делам ЗАГС правительства области.