Стартовал прием заявок на премию имени Н. Г. Чернышевского

Фото: Мэрия Саратова

Наш город неразрывно связан с именем великого мыслителя, писателя и философа Николая Гавриловича Чернышевского. Более 30 историко-культурных объектов напоминают нам о его эпохе, но главное – сохранить живой интерес к наследию нашего выдающегося земляка.

Премия присуждается раз в два года по трем номинациям:

• научно-исследовательские работы;

• публицистические работы;

• журналистские работы.

За победу в каждой номинации полагается денежное вознаграждение. Выдвинуть свою работу или кандидатуру могут как юридические, так и физические лица.

Прием документов уже начался и продлится до 10 августа 2026 года. Работы необходимо направить в городской комитет по культуре (ул. Советская, д. 4Б). Время приема: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00.

Более подробно с Положением можно ознакомиться по ссылке

https://saratovmer.ru/documents/rubrics/9/13895.html