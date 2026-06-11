В Красноармейском колледже появятся новые образовательные программы - Панков

Фото: Николай Панков

В Красноармейском колледже появятся новые образовательные программы. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Николай Панков:

- Эта инициатива стала возможной благодаря активной позиции и неравнодушию местных жителей, которым мы выражаем благодарность.

Все началось с их обращения о необходимости сохранения колледжа. На одной из встреч выяснилось, что не все выпускники школ стремятся покинуть родной город для получения образования. Единственный местный филиал учреждения среднего профессионального образования находился под угрозой закрытия, в то время как многие желали приобрести рабочую специальность и остаться жить и работать в своем районе.

По результатам обращения в соответствующее министерство, автомобилестроительный колледж получит статус независимого юридического лица. Это позволит сохранить штат преподавателей и откроет новые перспективы для развития.

Для дальнейшего совершенствования работы учебного заведения потребовалось определить, какие именно специальности будут наиболее востребованы. Жителям было предложено высказать свои пожелания, которые были учтены, наряду с потребностями местных предприятий. Крайне важно, чтобы выпускники имели возможность найти трудоустройство по полученной специальности.

С начала учебного года в колледже будут запущены новые направления: сварка и швейное дело. Прием документов начнется в ближайшее время, предоставляя школьникам этого года реальный шанс получить востребованную профессию, не уезжая далеко от дома. Мы продолжим совместную с жителями работу по обсуждению дальнейшего развития колледжа.