Книжная ярмарка нового формата «Огни над Волгой» началась в Саратове

Фото: ООО "Волга-Медиа"

С 11 по 13 июня в Саратове развернулась масштабная книжная ярмарка «Огни над Волгой», представляющая собой новый формат мероприятия. Это событие объединит писателей, издательские дома, ценителей литературы и деятелей креативных сфер. Информационную поддержку ярмарке оказывает издательский дом «Волга-Медиа», включающий в себя такие медиа-ресурсы, как «Комсомольская правда в Саратове», «АиФ в Саратов», а также информационный портал «Новости Саратова».

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Это прекрасная возможность лично пообщаться с любимыми авторами, пополнить свою библиотеку новыми произведениями и испытать удачу в розыгрыше призов. Организаторы обещают интересную и насыщенную программу, которая придется по душе всем, кто неравнодушен к чтению. С нетерпением ждем всех на ярмарке!