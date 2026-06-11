В Саратовской области в социооучреждениях проходят мероприятия ко Дню России

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В дни, предшествующие 12 июня, социальные учреждения области насыщены событиями, посвященными главному государственному празднику. В центрах социального обслуживания организованы выставки, концерты и тематические вечера. Получатели социальных услуг активно вовлекаются во всероссийские акции, участвуют в мастер-классах по созданию украшений и поделок в цветах российского флага, декорируют окна и помещения, обмениваются ленточками-триколор.

Так, для создания праздничной атмосферы в селе Краснянка Ершовского района жители старшего поколения украсили окна местного Дома культуры. В Воскресенском районе для молодежи были организованы патриотические мероприятия, включая конкурсы, викторины и познавательные экскурсы в историю праздника.

Балтайский район традиционно участвует в акциях «Флаги России» и «Клумбы России». В местном центре социального обслуживания прошла акция «Мы вместе, в этом наша сила!», ставшая ярким примером единства и спортивного духа. Состязание между командами старшего поколения и несовершеннолетних воспитанников подчеркнуло важность сплоченности и взаимопомощи, завершившись зажигательным флешмобом.

В Советском районе состоялся мастер-класс по изготовлению поделки «Россия в сердце моем», в Петровском – «Матрешка – душа России» и «Моя Родина – Россия», Новоузенском – «Цветок единства», Турковском – «Магия народных красок». Старшие жители Романовского района создали миниатюрные композиции из деревянных заготовок, а в Балаковском районе изготовили элементы русского костюма – кокошники. Духовницкий район порадовал уникальными сувенирами.

Пенсионеры Аркадакского района продемонстрировали свою заботу, создав патриотические открытки и брелоки. Волонтеры вручали их прохожим, сопровождая теплыми пожеланиями мира и процветания.

В Марксовском районе работниками соцобслуживания и городской библиотеки был проведен патриотический час «Государство, в котором я живу».

В Пугачевском центре обслуживания в клубе «Старость в радость» прошла праздничная программа, где «серебряные» волонтеры и специалисты провели участников через тематические станции. Звучали любимые песни, демонстрировались стихи о Родине, а мастер-классы по изготовлению фоторамок и рисованию картин на тему «Родина моя – Россия» нашли особый отклик.

Новоузенские и новобурасские «серебряные» волонтеры провели акцию по раздаче ленточек «Российский триколор», объясняя значение каждого цвета: белый – свобода и мир, синий – вера и духовность, красный – державность и силу народа.

Сотрудники социальных учреждений отмечают, что всех участников объединяет любовь к Родине, уважение к стране и стремление участвовать в формировании ее будущего.