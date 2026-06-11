В городе Энгельсе завершили замену лопнувшего коллектора - Бусаргин

Фото: МинИнформ 64 Z

По информации, опубликованной губернатором Романом Бусаргиным в его социальных сетях, в городе Энгельс успешно завершены восстановительные работы на повреждённом участке самотечного коллектора.

Монтаж нового трубопровода, имеющего диаметр 1400 мм, был успешно осуществлён прошлой ночью. Одновременно с этим, продолжается сооружение следующего участка инженерной сети, что является частью запланированных на 2026 год мероприятий по модернизации коллектора. В настоящее время строительные бригады сосредоточили свои усилия на улице Молодёжной. Следует напомнить, что авария на канализационных сетях по адресу Менделеева произошла ещё 30 апреля, что привело к затоплению значительного количества жилых домов и прилегающих территорий сточными водами. В процессе ликвидации последствий инцидента дважды прекращалась подача воды, причём во второй раз ограничения коснулись всего города. Позднее на территориях, пострадавших от затопления, включая объекты дошкольного образования, были проведены санитарно-дезинфекционные мероприятия.

Роман Бусаргин заверил горожан в предоставлении им материальных компенсаций за нанесённый ущерб, а также в перерасчёте платы за услуги водоснабжения и водоотведения в периоды их отсутствия.