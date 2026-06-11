В Ртищевском МР успешно работают методики профилактики детской беспризорности и патриотическому воспитнию

Представители межведомственной комиссии Саратовской области по делам несовершеннолетних и защите их прав совершили плановый визит в Ртищевский муниципальный район. По итогам проведенной проверки были отмечены многочисленные эффективные подходы к профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

На базе администрации Ртищевского района ежегодно проходит организованное совещание, объединяющее руководителей школ, педагогов-психологов, заместителей директоров по воспитательной работе, директоров детских садов и глав местных образований. Это мероприятие нацелено на усовершенствование системы воспитания и профилактику безнадзорности и правонарушений среди молодежи.

В городском культурном центре функционирует выставка работ местных художников. Художник А. Андреев проводит регулярные мастер-классы по живописи, в том числе для детей, оказавшихся в социально опасном положении, а также для подростков, находящихся под наблюдением инспекции по делам несовершеннолетних. Экспозиции в галерее меняются с учетом времени года и праздничной даты.

Ртищевский краеведческий музей также активно вовлекает проблемных подростков в свою деятельность, организуя для них специальные тематические программы, викторины и аудиопостановки.

На территории района действует отделение всероссийской ветеранской организации «Боевое братство». При отделении открыт музей, экспонаты которого посвящены героическим страницам истории России и подвигам её защитников.

Для школьников регулярно проводятся уроки мужества, встречи с ветеранами и патриотические мероприятия, способствующие формированию чувства гордости за свою страну. Особое внимание уделяется привлечению подростков, состоящих на учете, к практической деятельности, такой как плетение маскировочных сетей для участников специальной военной операции.

В летний период на базе городского культурного центра и отдела по спорту организованы досуговые площадки. Благодаря этому обеспечивается занятость 100% несовершеннолетних, включая детей из групп риска, в течение летних каникул.

«Рабочей группой высоко оценён комплексный подход к профилактической работе в Ртищевском районе. Отдельно следует отметить эффективное взаимодействие между различными ведомствами, начиная от сферы культуры и образования и заканчивая патриотическими организациями. Практика вовлечения подростков из группы риска в социально значимую деятельность является важным профилактическим направлением, помогающим детям приобрести полезные навыки и сформировать патриотическую гражданскую позицию», — подчеркнула председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области Анастасия Борода.