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НовостиОбщество11 июня 2026 6:46

Минтруд перечислил всех, кому полагается субсидия на ЖКУ в Саратовской области

Источник:kp.ru

Министерство труда и социальной защиты Саратовской области выпустило уточнения по вопросу получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Ведомство пояснило, что люди с низким уровнем ежемесячного дохода могут оформить финансовую поддержку для оплаты расходов по ЖКУ. Следует подчеркнуть, что для получения данной помощи не требуется наличие у претендента какого-либо льготного статуса.

По сути, субсидия представляет собой частичное возвращение средств, затраченных на оплату жилищно-коммунальных услуг. Она предназначена для жителей региона, чьи траты на коммунальные платежи превышают 22% совокупного дохода семьи.