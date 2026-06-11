Планируется построить мост между Саратовом и Энгельсом через Казачий остров

Вице-губернатор Саратовской области Михаил Исаев утвердил список объектов транспортной инфраструктуры, которые будут построены или реконструированы в регионе.

Список включает 31 проект. В него входят: ремонт моста через Волгу, ведущего к базе "Чардым-Дубрава"; новый западный объезд для Калининска; мост через Волгу между Саратовом и Энгельсом, проходящий через Казачий остров; строительство терминала для грузовых авиаперевозок; модернизация автовокзала в Саратове.

Кроме того, планируется реконструкция портовых объектов в Вольске, Хвалынске, а также в селе Кочетное (Ровенский район) и селе Золотое (Красноармейский район). Утвержденный перечень опубликован на официальном сайте правовой информации.