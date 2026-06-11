В Саратове отметили труд людей, занятых в легкой промышленности

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Торжественное собрание, посвящённое Дню работников текстильной и лёгкой промышленности, состоялось в областной филармонии имени А. Шнитке. Инициатором и организатором этого праздничного мероприятия выступила компания «БТК групп». На встрече присутствовали как руководство и сотрудники предприятия, так и представители властей, преподаватели и студенты специализированных учебных заведений, а также опытные профессионалы отрасли.

Приветственную речь произнёс Михаил Торгашин, заместитель председателя правительства и руководитель регионального министерства промышленности и энергетики. Он акцентировал внимание на том, что, несмотря на прогресс в технологиях и появление нового оборудования, труд швеи по-прежнему требует большой самоотдачи и кропотливости.

«Наблюдая за молодыми людьми в зале, мы видим значительный потенциал для развития этой сферы», – подчеркнул Торгашин, выразив пожелания здоровья и благополучия всем присутствующим.

Наиболее отличившимся сотрудникам были вручены награды: почётные грамоты и благодарственные письма. Вечер завершился выступлением оркестра «Волга-Бэнд».

Особую атмосферу празднику добавили рассказы женщин, работающих на различных швейных предприятиях Саратовской области.

Татьяна Горина, посвятившая профессии более двух десятилетий, продолжает семейную традицию – шитьём занимались её мать и сестра.

Любовь Заика, чей стаж превышает 30 лет, продемонстрировала платье, сшитое ею лично из шифона.

Анна Юхно, ветеран отрасли с 46-летним опытом, начала свой путь прядильщицей, а затем заняла пост замдиректора по качеству. Она отметила высокий спрос на продукцию предприятия, в том числе за рубежом, и призвала молодёжь осваивать рабочие профессии, поддерживая отечественного производителя.

Валентина Михайлова, проработавшая в отрасли 44 года в качестве технолога и швеи, добавила, что для успеха в этой сфере необходимы такие качества, как усидчивость, креативность и чувство стиля.