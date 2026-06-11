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НовостиОбщество11 июня 2026 6:08

В Саратове продолжаются работы по благоустройству

Источник:kp.ru
Фото: Мэрия Саратова

Фото: Мэрия Саратова

В Саратове продолжаются работы по благоустройству.

Коммунальные службы осуществляют уборку дорог и тротуаров, мойку остановок, гидропосев газонов, уход за зелеными зонами, подбор мусора, а также ремонт дорожных знаков и ограждений.

Мероприятия ведутся в круглосуточном режиме по улицам Волжской, Комсольской, Московской, Мичурина, Хользунова, Рахова, Мясницкой, Радищева, Разина, Советской, Усть-Курдюмской, Чернышевского, а также в населенных пунктах Гагаринского района и по другим адресам.

Задействовано порядка 294 единиц техники и 405 рабочих.

Работы по благоустройству продолжаются.