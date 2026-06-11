У Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А. Руслановой прошел праздник ко Дню России

Фото: Минкультуры Саратовской области

10 июня на площадке у Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А. Руслановой прошел праздник, приуроченный ко Дню России.

Это торжественное событие собрало разнообразную публику: горожан, приезжих и жителей микрорайона «Техстекло», в том числе людей с особыми потребностями. Такое разнообразие подчеркнуло открытость мероприятия и стремление организаторов предоставить возможности для культурного отдыха всем без исключения.

Народный ансамбль ВИА «Виват» представил запоминающуюся концертную программу «Великая Россия»!

«Патриотические песни моментально создали атмосферу единения и общих чувств. В программе звучали композиции, посвященные малой родине, преданности стране и искренней любви к родной земле. Каждая мелодия становилась духовной опорой, подчеркивая нашу общую связь и ту самую «Великую Россию», которая живет в каждом из нас. Особо тепло публика встретила песни «Служить России», «Пора домой» и авторскую композицию «Обязаны вернуться», ставшую выражением благодарности и гордости», — поделился директор центра народного творчества Валерий Зимин.