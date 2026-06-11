Стал известен график работы МФЦ в День России

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Режим работы многофункциональных центров «Мои Документы» в Саратовской области будет изменен в связи с предстоящими торжествами по случаю Дня России.

В преддверии государственного праздника, отмечаемого 12 июня, все центры предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» (МФЦ) на территории Саратовской области пересмотрят свое расписание. Данные корректировки затронут все филиалы и отделения, входящие в региональную сеть МФЦ.

Согласно утвержденному графику, следующие дни будут иметь особый режим работы:

11 июня будет рабочим днем, но его продолжительность будет сокращена на один час по сравнению со стандартным рабочим днем. 12 июня, являющийся официальным выходным днем в честь Дня России, все без исключения МФЦ региона будут неработоспособны. 13 и 14 июня также будут выходными днями для сотрудников и посетителей всех МФЦ области. Плановый прием граждан будет восстановлен с 15 июня. В этот день все отделения МФЦ Саратовской области вернутся к своему обычному рабочему графику.

Важно подчеркнуть, что ранее информация о временных изменениях в графике работы в связи с праздничными днями уже поступала от саратовских поликлиник и отделений почтовой связи.