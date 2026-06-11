Более шести тысяч выпускников Саратовской области сдают физику и обществознание

Фото: Минобразования Саратовской области

В этот четверг, 11 июня, Саратовская область стала площадкой для проведения единого государственного экзамена по двум предметам: физике и обществознанию. Более шести тысяч выпускников общеобразовательных учреждений региона приняли участие в этих испытаниях.

Экзаменационные мероприятия проходят в 67 специально оборудованных пунктах на территории области. Обществознание оказалось наиболее востребованным предметом по выбору среди выпускников – его сдают 4 338 человек. Физику же выбрали 2 120 одиннадцатиклассников.

Продолжительность экзамена по обществознанию составит 3 часа 30 минут. Работа включает 25 заданий, разделенных на две части, с различным уровнем сложности. Участники, сдающие физику, имеют в распоряжении 3 часа 55 минут. Их экзаменационная работа также состоит из двух частей и содержит 26 заданий. На экзамене по физике разрешены к использованию непрограммируемый калькулятор и линейка.

Минимальный порог для успешного прохождения экзамена по обществознанию установлен на уровне 42 баллов, а по физике – 36 баллов.

Все выпускники смогут ознакомиться со своими результатами не позднее 25 июня текущего года.