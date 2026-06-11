В День России саратовские ветврачи перейдут на особый режим несения службы

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Государственная ветеринарная служба Российской Федерации информирует о работе своих учреждений в период празднования Дня России, с 12 по 14 июня 2026 года. Режим работы подразделений будет скорректирован для гарантирования постоянного надзора за состоянием здоровья животных и безопасностью пищевых продуктов.

Расписание работы ветеринарных клиник и станций по борьбе с болезнями животных:

Саратовские участковые клиники:

12 июня (пятница): с 8:00 до 14:00

13 июня (суббота): с 8:00 до 16:00.

14 июня (воскресенье): с 8:00 до 16:00.

Энгельсская ветеринарная клиника будет принимать пациентов ежедневно с 8:00 до 15:00 в течение всех праздничных дней.

Балаковская и Балашовская станции функционируют в обычном режиме, с 9:00 до 17:00.

В выходные дни особое внимание будет уделяться контролю за особо опасными заболеваниями животных, такими как бешенство и африканская чума свиней. Ветеринарная служба подтверждает свою готовность к оперативным действиям в случае возникновения экстренных ситуаций.

Ветеринарно-санитарные лаборатории на рынках, продолжающих свою работу в выходные дни, будут функционировать в обычном режиме. Специалисты продолжат проверку качества и безопасности продукции животного происхождения.

Телефон оперативной связи для сообщений о подозрительных случаях массовых заболеваний или внезапной гибели животных будет доступен круглосуточно. Подробная информация доступна по ссылке: https://uprvet.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=747.

Владельцам домашних животных рекомендуется заранее уточнить расписание работы ближайшей ветеринарной станции. Контактная информация всех филиалов размещена на официальном ресурсе управления ветеринарии.