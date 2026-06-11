Маленькие саратовцы готовятся к празднованию Дня России

Фото: Минобразования Саратовской области

В ожидании Дня России школы и другие образовательные учреждения области присоединяются к общероссийским инициативам и организуют мероприятия, посвященные празднику, для детей.

В Пугачевской школе № 14, в летнем лагере "Солнышко", для детей провели увлекательный квест под названием "Код России" в рамках акции "Родиной горжусь". Ребята прошли пять тематических этапов: "Исторический код", "Географический код", "Культурный код", "Технологический код: наука и техника" и "Спортивный код". Участники соотносили портреты выдающихся личностей с важными историческими событиями, изучали карту, угадывали сказочных персонажей, связывали ученых с их открытиями и участвовали в народной игре "Заря-зарница". Кульминацией стало слово "Единство", которое команды сложили в финале.

В школе поселка Коминтерн Энгельсского района, молодые энтузиасты из "Движения Первых" украсили окна символикой России, присоединившись к акции "Окна России". Для младших школьников была организована игра "Код России", а также представлены выставка детских рисунков "Рисуй, Россия!" и конкурс рисунков на асфальте. Праздничное событие завершилось зажигательным танцевальным флешмобом.

В Питерском агропромышленном лицее студенты, являющиеся участниками "Движения Первых", и добровольцы отряда "Горячее сердце" создали общий плакат "Дерево дружбы". На рисунке дерева они расположили отпечатки ладоней, выполненные в цветах российского флага. Эта акция призвана укрепить дружеские отношения между студентами и воспитать чувство причастности к богатой истории и культуре России.