Система детского отдыха полностью готова к летней оздоровительной кампании

Фото: МинИнформ 64 Z

Президент РФ Владимир Путин 10 июня принял участие в открытии нескольких объектов детского отдыха в регионах страны по видео-конференц-связи. Министр просвещения РФ Серей Кравцов сообщил, что в 2026 году 40,5 тысячи лагерей примут более 5,7 млн детей. Он обратил внимание, что все лагеря проверены Роспотребнадзором и МЧС. Проведены всероссийские антитеррористические учения. Внедрена система мониторинга состояния объектов детского отдыха в реальном времени.

Министр просвещения рассказал, что приоритетом в организации детского отдыха в России является его содержательность и смысловая наполненность, разработана единая программа воспитания для всех лагерей. В текущем году смены во многом приурочены к Году единства народов России. По поручению Президента в детских лагерях пройдут мероприятия, посвященные родным языкам, русскому языку и отечественной литературе. Глава ведомства добавил, что с этого года вожатые отбираются только при наличии педагогического опыта.

«Всего этим летом будет функционировать 40,5 тысячи детских лагерей, что на 280 больше, чем в прошлом году. Из них 2 тысячи – стационарные. Это позволит охватить отдыхом на 100 тысяч детей больше, чем в прошлом году. Это более 5,7 миллиона ребят. Импульсом к развитию инфраструктуры детского отдыха стала масштабная программа модернизации. Она также реализуется при поддержке партии «Единая Россия». За четыре года в программе приняли участие 70 регионов. Мы возвели 336 новых жилых модулей. В ближайшей перспективе еще 130», – заявил Сергей Кравцов.

По организации детского отдыха работают федеральная горячая линия: 8 (800) 250-28-90, а также специальный портал «Детскийотдых.рф», где опубликована вся важная и полезная информация. В приоритетном порядке обеспечивается отдых для детей участников СВО, приграничных и воссоединенных регионов, зон ЧС. Всего этим летом смогут отдохнуть более 280 тысяч детей указанных категорий.

Для пострадавших в результате теракта в Старобельске организована комплексная поддержка. Детям обеспечено спокойное завершение учебного года, все выпускники получат аттестаты. Во второй половине июня учащиеся колледжей отправятся на отдых в «Орленок» и «Смену».