72 заявки из Саратовской области поступили на конкурс родительских инициатив

Завершилась заявочная кампания третьего сезона всероссийского конкурса инициатив родительских сообществ, организованного Обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения РФ. Экспертам предстоит рассмотреть более семи тысяч заявок, 72 из которых направили активные общественники Саратовской области. Лучшие инициативы получат финансирование от 200 тысяч до двух миллионов рублей.

В третьем сезоне впервые к конкурсу присоединились родительские комитеты дошкольных и профессиональных образовательных организаций. Среди участников: более 4 тысяч школьных родкомов, более 2 тысяч родительских комитетов детских садов и около 400 — колледжей. Номинации охватывают патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание, научное познание, а также новое направление — социализацию подростков из группы риска.

Генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль отметил, что конкурс стал важной площадкой для взаимодействия с родителями, а в этом году он привлёк ещё и детсады с колледжами. Проекты-победители определят до 30 июня, реализовать инициативы родкомам предстоит до середины ноября.