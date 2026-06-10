Волонтёры Народного фронта доставили бойцам груз на 450 тысяч рублей.

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Активисты Народного фронта Саратовской области вернулись из гуманитарной миссии в зону СВО. Они посетили подразделения в Запорожской области и ДНР, передав военнослужащим груз на сумму более 450 тысяч рублей. Благодаря неравнодушным саратовцам удалось собрать медикаменты на 200 тысяч рублей, генератор, сборные кровати, постельное бельё, продукты длительного хранения, бытовую химию и личные посылки.

Груз получили 1198-й полк, 385-я артиллерийская бригада, 1-я Славянская бригада, мотострелковая группировка в Горловке и добровольческий отряд «Барс». Координатор миссии Пётр Баранников, который ездит в прифронтовую зону почти каждый месяц, получил уже десятую медаль «За содействие СВО». По сложившейся традиции военные передали волонтёрам трофеи: обломки украинских БПЛА, фрагменты сбитых ракет и артиллерийские гильзы.

Впереди у волонтёров новая поездка — в июне они планируют отправиться в ДНР и ЛНР. В этот раз доставят мотоцикл, бензиновый генератор, медикаменты на 250 тысяч рублей, монитор в штаб, повербанки, надувные лодки, автомобильные шины, аккумуляторы и моторное масло.