Молчанов проверил подготовку городских пляжей к купальному сезону

Глава Саратова Игорь Молчанов обсудил подготовку городских пляжей к новому купальному сезону с новым руководителем МБУ «Садово-парковое» Сергеем Крайновым. Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поставил задачу обеспечить готовность пляжной инфраструктуры к 12 июня. В ходе проверки Молчанов убедился, что подготовка обоих пляжей близка к завершению. Идёт расстановка лежаков, спасатели и оборудование уже на местах.

Оба пляжа появились благодаря поддержке председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина и стали настоящей точкой притяжения для горожан. В летний период саратовцы приходят сюда искупаться, позагорать и отдохнуть всей семьёй. Места пользуются большой популярностью, особенно в жаркие дни.

Игорь Молчанов поставил задачу Сергею Крайнову обеспечить безопасность отдыхающих на протяжении всего купального сезона и поддерживать пляжи в надлежащем состоянии. «Всё лето саратовцы должны комфортно отдыхать у Волги», — подчеркнул глава города.