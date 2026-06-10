В Саратовской области выбрали лучшие школы искусств и преподавателей

В Саратовском областном учебно методическом центре завершился региональный этап Общероссийских конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств». В отборочных состязаниях приняли участие школы и педагоги со всей области. Эксперты изучили программы развития, провели открытые уроки и экскурсии, после чего очно заслушали самопрезентации участников.

Победителями в номинации «Лучшая ДШИ» стали: I место — ДМШ №14 (Саратов), II место — ДШИ №2 (Шиханы), III место — ДШИ Аткарского района и ДШИ р.п. Степное. Лучшей сельской школой признана ДШИ пос. Пробуждение (Энгельсский район). Среди преподавателей победила Любовь Зинченко (изобразительное искусство, ДШИ им. Ковалева, Саратов). Вторые места у Наталии Бабковой (фортепиано) и Тамары Рёвиной (фольклор). Третье место у Румии Фитисенко (духовые, Ершов).

В номинации «Лучший молодой преподаватель» первое место занял Артур Маркарян (гитара, ДШИ №5 Энгельсского района). Второе — Елизавета Малышева (фортепиано, Вольск). Третье — Анна Сидорова (фортепиано, Саратов). Победители представят Саратовскую область на окружных этапах.