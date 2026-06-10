Мария Усова: в Москве подвели итоги форума «Есть результат!»

Фото: канал Марии Усовой

В Москве на итоговом форуме «Есть результат!» подвели итоги обсуждений новой Народной программы партии. Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Женское движение Единой России», гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова рассказала о предложениях, которые интересны жителям ее избирательного округа. Первое место по числу обращений граждан занимает инфраструктура: детские сады, дороги и коммунальные сети. По всей стране уже построено более 1700 новых школ, 1600 детских садов, 6,5 тысячи ФАПов и поликлиник, капитально отремонтировано почти 14,5 тысячи объектов.

Большое внимание планируется уделить молодежи. Среди предложений — появление новых инженерных школ и классов, создание студенческих конструкторских бюро. Молодые инженеры должны иметь возможность для самореализации. Также необходимо создать стимулы для молодых предпринимателей — через систему грантов и программу «Студенческий стартап». В городах и небольших населенных пунктах должен быть равный доступ к дополнительному образованию и инфраструктуре для молодежи.

Обязательно продолжится поддержка участников СВО и их семей. Многое делается для адаптации вернувшихся бойцов к мирной жизни. Партия продолжит системную работу по поддержке жен и матерей участников СВО через «Женское движение». Сбор предложений в Народную программу продолжается, задача — максимально наполнить документ конкретными инициативами.