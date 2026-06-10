Общественная наблюдательная комиссия области седьмого созыва приступила к работе

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В Общественной палате Саратовской области состоялось первое заседание Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона седьмого созыва. На нём приняли организационные решения: членам вручили мандаты, утвердили регламент и контактные данные, избрали председателя и его заместителей. Председателем единогласно стал Алексей Козлов, возглавлявший комиссию предыдущего созыва. Заместителями избраны Андрей Грузнев и Николай Павлюк.

В заседании участвовали представители ГУ МВД, прокуратуры, УФСИН, министерства внутренней политики и аппарата омбудсмена. Первый замминистра Денис Попонов поздравил новый состав с назначением. Он подчеркнул, что в регионе сложилась конструктивная и продуктивная практика межведомственного взаимодействия по обеспечению прав человека в местах принудительного содержания и общественному контролю в этой сфере.

Наиболее активные члены ОНК предыдущего созыва получили награды: Почётную грамоту Общественной палаты РФ, благодарности уполномоченного по правам человека РФ и регионального министерства внутренней политики. Новая комиссия приступила к работе. В её задачи входит контроль за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы и иных учреждениях принудительного содержания.